Виробники ягід заявляють, що прокуратура "атакує" їхній бізнес

Асоціації "Укрсадпром" та "Ягідництво України" заявляють, що на рахунки понад 20 підприємств було накладено арешт.

Про це йдеться у спільному зверненні асоціацій "Укрсадпром" та "Ягідництво України".

"24-25 квітня 2019 року, безпосередньо перед Великоднем, без попередження і оголошення, було накладено арешт на рахунки більш ніж 20 підприємств, що займаються вирощуванням та переробкою ягід. У тому числі постраждали підприємства-члени Асоціацій "Укрсадпром" та "Ягідництво України", - розповідають в асоціаціях.

За їхньою інформацією, "блокування відбулося за рішенням судді Печерського районного суду м. Київ Новака Р.В. на задоволення відповідного клопотання прокурора Генеральної прокуратури України Луценка В.В. в рамках досудового розслідування кримінального провадження, яке не пов’язане з сільськогосподарською діяльністю".

Зазначається, що на судове засідання не з’явилися ні слідчий, ні прокурор. Також вони не повідомили причин своєї відсутності.

В асоціаціях запевняють, що їхні керівники можуть документально підтвердити свою непричетність до осіб, стосовно яких іде розслідування, в ході якого були арештовані рахунки.

Також в асоціаціях наголосили, що вже переживають негативні наслідки, які можуть посилитися в разі нерозблокування рахунків у найближчі дні. Серед них – не отримання заробітної плати та подальший ризик під час збору врожаю.

Крім того, підприємства не можуть оплатити послуги з постачання електроенергії, що може призвести до втрати врожаю. Також у підприємствах говорять, що не можуть оплатити купівлю та продовжити внесення засобів захисту рослин та добрив, яке повинно відбуватися в чітко зазначені періоди розвитку рослин.

В асоціаціях зазначили, що під удар потрапили приватні малі та середні підприємства, в яких немає додаткових ресурсів, щоб підтримувати діяльність в умовах блокування обігових коштів.

Асоціації "Укрсадпром" і "Ягідництво України" 26 квітня офіційно звернулися до керівництва держави з вимогою негайного зняття арешту з рахунків підприємств.

Українська правда намагається отримати коментар від Генеральної прокуратури України.