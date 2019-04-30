Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Производители ягод заявляют, что прокуратура "атакует" их бизнес

Вторник, 30 апреля 2019, 16:44

Ассоциации "Укрсадпром" и "Ягодоводство Украины" заявляют, что на счета более 20 предприятий был наложен арест.

Об этом говорится в совместном обращении ассоциаций "Укрсадпром" и "Ягодоводство Украины".

"24-25 апреля 2019 года, непосредственно перед Пасхой, без предупреждения и объявления, был наложен арест на счета более чем 20 предприятий, занимающихся выращиванием и переработкой ягод. В том числе пострадали предприятия-члены Ассоциаций "Укрсадпром" и "Ягодоводство Украины" , - рассказывают в ассоциациях.

По их информации, "блокирование произошло по решению судьи Печерского районного суда г. Киева Новака Р.В. на удовлетворение соответствующего ходатайства прокурора Генеральной прокуратуры Украины Луценко В.В. в рамках досудебного расследования уголовного производства, которое не связано с сельскохозяйственной деятельностью" .

Отмечается, что на судебное заседание не явились ни следователь, ни прокурор. Также они не сообщили причины своего отсутствия.

В ассоциациях уверяют, что их руководители могут документально подтвердить свою непричастность к лицам, в отношении которых идет расследование, в ходе которого были арестованы счета.

Также в ассоциациях отметили, что уже переживают негативные последствия, которые могут усилиться в случае нерозблокирования счетов в ближайшие дни. Среди них - не получение заработной платы и дальнейший риск во время сбора урожая.

Кроме того, предприятия не могут оплатить услуги по поставке электроэнергии, что может привести к потере урожая. Также в предприятиях говорят, что не могут оплатить покупку и продолжить внесение средств защиты растений и удобрений, которое должно происходить в четко указанные периоды развития растений.

В ассоциациях отметили, что под удар попали частные малые и средние предприятия, в которых нет дополнительных ресурсов, чтобы поддерживать деятельность в условиях блокирования оборотных средств.

Ассоциации "Укрсадпром" и "Ягодоводство Украины" 26 апреля официально обратились к руководству государства с требованием немедленного снятия ареста со счетов предприятий.

Украинская правда пытается получить комментарий от Генеральной прокуратуры Украины.

Украинская правда
Темы: бизнеспрокуратурасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
бизнес
Татаров и Шурма провели первую встречу с бизнесом в ОП
Путин передал доли иностранцев в "Балтике" и "дочке" Danone в управление Росимущества
"Слуга" Слюсарев после вторжения стал владельцем завода "Рапид" и фирм в трех странах – СМИ
Последние новости
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: