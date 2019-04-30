У Чорнобилі зупинили "п'яне" авто, жінка прокусила поліцейському руку

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Вівторок, 30 квітня 2019, 17:25

На контрольно-пропускному пункті в Чорнобильській зоні відчуження затримали двох осіб, які завдали тілесні ушкодження правоохоронцями.

Про це повідомляє у вівторок поліція Київської області.

Зазначається, що поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ-212103, водій якого був у стані алкогольного сп'яніння та порушував правила дорожнього руху.

 
фото автомобіля порушника

На законну вимогу поліцейського надати документи для перевірки керманич почав хапати правоохоронця за форменний одяг та спорядження. На допомогу правопорушнику вийшла пасажирка авто, яка виявилась його співмешканкою. Вона зненацька вкусила за руку та вдарила одного з правоохоронців балонним ключем по голові.

Згодом медики діагностували у нього гематому та прокус фаланги на руці.

Наразі обох правопорушників затримали. На 40-річного водія склали протокол за ст.130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння) КУпАП.

Слідчі також відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу. Слідчі дії тривають.

Українська правда

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Теми: Київська область поліція
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