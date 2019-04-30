В Чернобыле остановили "пьяное" авто, женщина прокусила полицейскому руку

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Вторник, 30 апреля 2019, 17:25

На контрольно пропускном пункте в Чернобыльской зоне отчуждения задержали двух человек, которые нанесли телесные повреждения правоохранителями.

Об этом сообщает во вторник полиция Киевской области.

Отмечается, что полицейские остановили автомобиль ВАЗ-212103, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал правила дорожного движения.

 
фото автомобиля нарушителя

На законное требование полицейского предоставить документы для проверки водитель начал хватать полицейского за форменную одежду и снаряжение. На помощь правонарушителю вышла пассажирка авто, которая оказалась его сожительницей. Она неожиданно укусила за руку и ударила одного из правоохранителей баллонным ключом по голове.

Впоследствии медики диагностировали у него гематому и прокус фаланги на руке.

Сейчас обоих правонарушителей задержали. На 40-летнего водителя составили протокол по ст.130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.

Следователи также открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются.

Украинская правда

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Темы: Киевская область полиция
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