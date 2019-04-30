Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Чернобыле остановили "пьяное" авто, женщина прокусила полицейскому руку

Вторник, 30 апреля 2019, 17:25

На контрольно пропускном пункте в Чернобыльской зоне отчуждения задержали двух человек, которые нанесли телесные повреждения правоохранителями.

Об этом сообщает во вторник полиция Киевской области.

Отмечается, что полицейские остановили автомобиль ВАЗ-212103, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал правила дорожного движения.

 
фото автомобиля нарушителя

На законное требование полицейского предоставить документы для проверки водитель начал хватать полицейского за форменную одежду и снаряжение. На помощь правонарушителю вышла пассажирка авто, которая оказалась его сожительницей. Она неожиданно укусила за руку и ударила одного из правоохранителей баллонным ключом по голове.

Впоследствии медики диагностировали у него гематому и прокус фаланги на руке.

Сейчас обоих правонарушителей задержали. На 40-летнего водителя составили протокол по ст.130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.

Следователи также открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевская областьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Киевская область
Запуск "Шахедов" по Киевской области: повреждена многоэтажка и 12 частных домов
ПВО уничтожила все "Шахэды", которые двигались на Киев – КМВА
На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли тревогу
Последние новости
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: