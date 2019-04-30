Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Претендентка на посаду речниці Мінфіну США лобіювала інтереси Пінчука – ЗМІ

Вівторок, 30 квітня 2019, 19:20

Журналістку Fox News Моніку Краулі планують призначити на посаду речниці Міністерства фінансів США.

Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на дані поінформованих джерел.

Однак, увагу преси та громадськості привернули зв'язки майбутньої речниці з Україною, що може створити негативний контекст для призначення, пише "Голос Америки".

Зокрема неурядова організація США "Громадяни за етику", яка відслідковує гроші в політиці звертає наводить три пункти проти призначення.

"1. Моніка Краулі лобіювала інтереси українського мільярдера, діяльність якого розслідує Мюллер.

2. Краулі може отримати одну з провідних посад Міністерства фінансів США.

3. Міністерство фінансів США відповідає з запровадження санкцій проти Росії та українців".

Зазначається, що в січні 2017 року, Трамп хотів призначити Краулі на посаду голови зі стратегічних комунікацій Національної ради безпеки. Краулі відмовилась від посади, після звинувачень її у плагіаті частини книги та дисертації. Після того Краулі почала працювати в команді лобіста Дагласа Шона з українськими клієнтами.

В 2017 році, Краулі зареєструвалась в якості лобіста на користь Віктора Пінчука.

Пінчук, який робив значні виплати американцям, включаючи Дональду Трампу за промови, привернув увагу спецпрокурора США Роберта Мюллера, пише журналіст Ден Фрідмен.

У лютому 2017 року, вона зустрічалась з Пінчуком у Лондоні, щоб обговорити "зусилля з досягнення миру в Україні". На той час, Пінчук виступив зі статтею в Wall Street Journal описавши мирну пропозицію для України, яка включає низку поступок, щоб не розгнівати Путіна.

Пінчук, серед іншого, вважав, що Україна має стати нейтральною країною і полишити плани вступити до ЄС та НАТО а також відкласти плани про повернення Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Усі новини...
США
Народ України надихає світ – Блінкен
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Останні новини
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
Усі новини...
Реклама: