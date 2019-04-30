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Претендент на должность спикера Минфина США лоббировала интересы Пинчука – СМИ

Вторник, 30 апреля 2019, 19:20

Журналистку Fox News Монику Краули планируют назначить на должность спикера Министерства финансов США.

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на данные информированных источников.

Однако, внимание прессы и общественности привлекли связи будущей спикера с Украиной, что может создать негативный контекст для назначения, пишет "Голос Америки".

В частности неправительственная организация США "Граждане за этику", которая отслеживает деньги в политике обращает приводит три пункта против назначения:

"1. Моника Краули лоббировала интересы украинского миллиардера, деятельность которого расследует Мюллер.

2. Краули может получить одну из ведущих должностей Министерства финансов США.

3. Министерство финансов США отвечает по введению санкций против России и украинцев".

Отмечается, что в январе 2017 года, Трамп хотел назначить Краули на должность председателя по стратегическим коммуникациям Национального совета безопасности. Краули отказалась от должности, после обвинений ее в плагиате части книги и диссертации. После того Краули начала работать в команде лоббиста Дагласа Шона с украинскими клиентами.

В 2017 году, Краули зарегистрировалась в качестве лоббиста в пользу Виктора Пинчука.

Пинчук, который делал значительные выплаты американцам, включая Дональду Трампу за речи, привлек внимание спецпрокурора США Роберта Мюллера, пишет журналист Дэн Фридмен.

В феврале 2017 года, она встречалась с Пинчуком в Лондоне, чтобы обсудить "усилия по достижению мира в Украине". В то время, Пинчук выступил со статьей в Wall Street Journal описав мирное предложение для Украины, которое включает ряд уступок, чтобы не разгневать Путина.

Пинчук, среди прочего, считал, что Украина должна стать нейтральной страной и оставить планы вступить в ЕС и НАТО а также отложить планы о возвращении Крыма.

Темы: США
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