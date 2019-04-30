Чоловік викрав авто і скоїв подвійну ДТП: постраждала 14-річна дівчинка

У Харкові чоловік вкрав авто та влаштував подвійну дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої постраждала 14-річна дівчинка-пасажир.

Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції Харківської області 30 квітня.

За попередньою інформацією, 23-річний водій автомобіля "Mercedes" не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автівкою "Daewoo". Після цього водій "Mercedes" зіткнувся з транспортним засобом "Renault".

В результаті аварії постраждала 14-річна пасажирка "Daewoo". Із травмами ноги її доставили до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

На місці ДТП поліцейські встановили, що 23-річний чоловік, який перебував за кермом автомобіля "Mercedes", не є власником даної автівки та викрав у вівторок вранці.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Холодногірського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом.