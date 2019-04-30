Чоловік викрав авто і скоїв подвійну ДТП: постраждала 14-річна дівчинка
У Харкові чоловік вкрав авто та влаштував подвійну дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої постраждала 14-річна дівчинка-пасажир.
Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції Харківської області 30 квітня.
За попередньою інформацією, 23-річний водій автомобіля "Mercedes" не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автівкою "Daewoo". Після цього водій "Mercedes" зіткнувся з транспортним засобом "Renault".
В результаті аварії постраждала 14-річна пасажирка "Daewoo". Із травмами ноги її доставили до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.
На місці ДТП поліцейські встановили, що 23-річний чоловік, який перебував за кермом автомобіля "Mercedes", не є власником даної автівки та викрав у вівторок вранці.
Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Холодногірського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом.
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