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Чоловік викрав авто і скоїв подвійну ДТП: постраждала 14-річна дівчинка

Вівторок, 30 квітня 2019, 19:40

У Харкові чоловік вкрав авто та влаштував подвійну дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої постраждала 14-річна дівчинка-пасажир.

Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції Харківської області 30 квітня.

За попередньою інформацією, 23-річний водій автомобіля "Mercedes" не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автівкою "Daewoo". Після цього водій "Mercedes" зіткнувся з транспортним засобом "Renault".

 
 

В результаті аварії постраждала 14-річна пасажирка "Daewoo". Із травмами ноги її доставили до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

На місці ДТП поліцейські встановили, що 23-річний чоловік, який перебував за кермом  автомобіля "Mercedes", не є власником даної автівки та викрав у вівторок вранці.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Холодногірського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом.

 

Українська правда
Теми: ДТПХарківполіція
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