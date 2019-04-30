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Мужчина угнал авто и устроил двойное ДТП: пострадала 14-летняя девочка

Вторник, 30 апреля 2019, 19:40

В Харькове мужчина угнал авто и устроил двойное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 14-летняя девочка.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Харьковской области 30 апреля.

По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля "Mercedes" не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем "Daewoo". После этого водитель "Mercedes" столкнулся с транспортным средством "Renault".

 
 

В результате аварии пострадала 14-летняя пассажир "Daewoo". С травмами ноги ее доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

На месте ДТП полицейские установили, что 23-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля "Mercedes", не является владельцем данной машины, а угнал ее во вторник утром.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации происшествия согласно Уголовного кодекса.

 

Украинская правда
Темы: ДТПХарьковполиция
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