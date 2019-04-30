Путін відкликає з Мінська посла: дав Лукашенку рік "подумати над інтеграцією"

Посла Росії в Білорусі Михайла Бабича відкликають з посади в Мінську.

Про це повідомляє у вівторок російське видання "Коммерсант" з посиланням на кілька високопоставлених джерел.

"Це обговорюється з минулого тижня", - сказав один зі співрозмовників видання. Інший підтвердив, що найближчим часом очікується відповідний указ президента Росії Володимира Путіна.

Відставка Бабича, кажуть джерела, стала результатом неодноразових прохань президента Білорусі Олександра Лукашенка, які той адресував особисто Путіну.

Остання розмова, зазначає співрозмовник, відбулася в Пекіні, де Лукашенко запевнив російського колегу в тому, що готовий почати давно обговорювану інтеграцію, але знову попросив відкликати посла Бабича.

"Путін погодився, дав Лукашенку рік, пообіцявши не втручатися у внутрішню білоруську порядку", - стверджує джерело "Коммерсанта".

Видання зазначає, що Бабич не є кар'єрним дипломатом, його вважали політичним призначенцем. Період його роботи в Мінську збігся з активізацією лінії Москви на глибшу інтеграцію з сусідньою країною.

З 2018 років Москва вимагає від білоруського президента Олександра Лукашенка реальних кроків в бік більш глибокої інтеграції двох країн, пов'язаних договором 1999 року про створення Союзної держави Росії і Білорусі.

Бабич не пропрацював у Білорусі й року, але запам'ятався цілою серією скандальних заяв.

"Коммерсант" зазначає, що Бабич в цілому обрав невластиву для російських дипломатів лінію поведінки. Багато і регулярно їздив по Білорусі, відвідував місцеві підприємства, спілкувався з бізнесом і зустрічався з білоруською опозицією.