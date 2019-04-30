Путин отзывает из Минска посла: дал Лукашенко год "подумать над интеграцией"

Посла России в Беларуси Михаила Бабича отзывают с должности в Минске.

Об этом сообщает во вторник российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько высокопоставленных источников.

"Это обсуждается с прошлой недели", – сказал один из собеседников издания. Другой подтвердил, что в ближайшее время ожидается соответствующий указ президента России Владимира Путина.

Отставка Бабича, говорят источники, стала результатом неоднократных просьб президента Беларуси Александра Лукашенко, которые тот адресовал лично Путину.

Последняя беседа, отмечает собеседник, состоялась в Пекине, где Лукашенко заверил российского коллегу в том, что готов начать давно обсуждаемую интеграцию, но снова попросил отозвать посла Бабича.

"Путин согласился, дал Лукашенко год, пообещав не вмешиваться во внутреннюю белорусскую повестку", – утверждает источник "Ъ".

Издание отмечает, что Бабич не являющийся карьерным дипломатом, считался политическим назначенцем. Период его работы в Минске совпал с активизацией линии Москвы на более глубокую интеграцию с соседней страной.

С 2018 года Москва требует от белорусского президента Александра Лукашенко реальных шагов в сторону более глубокой интеграции двух стран, связанных договором 1999 года о создании Союзного государства России и Беларуси.

Бабич не проработал в Беларуси и года, но запомнился целой серией скандальных заявлений и жесткой пикировкой с белорусским МИДом.

"Коммерсантъ" отмечает, что Бабич в целом избрал несвойственную для российских дипломатов линию поведения. Много и регулярно ездил по Беларуси, посещал местные предприятия, общался с бизнесом и встречался с белорусской оппозицией.