На Україну суне циклон Valentin – синоптик

Першого травня в Україну з південного заходу Європи прийде дощовий циклон Valentin.

Про це попереджає синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"Циклон зараз над Румунією, йде до нас. Завтра – обережно. Дощі, місцями сильні зливи, грози, штормовий вітер", – пише вона.

За її словами, вітер посилиться практично повсюди в Україні, подекуди навіть до штормових поривів.

У Київ циклон принесе дощі, сильний поривчастий вітер та прохолодну погоду, +11+13 градусів.

Водночас, за словами Діденко, з четверга 2 травня почне теплішати.