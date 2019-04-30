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На Україну суне циклон Valentin – синоптик

Вівторок, 30 квітня 2019, 20:26
На Україну суне циклон Valentin – синоптик

Першого травня в Україну з південного заходу Європи прийде дощовий циклон Valentin.

Про це попереджає синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"Циклон зараз над Румунією, йде до нас. Завтра – обережно. Дощі, місцями сильні зливи, грози, штормовий вітер", – пише вона.

 

За її словами, вітер посилиться практично повсюди в Україні, подекуди навіть до штормових поривів.

У Київ циклон принесе дощі, сильний поривчастий вітер та прохолодну погоду, +11+13 градусів.

Водночас, за словами Діденко, з четверга 2 травня почне теплішати.

Теми: погода
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