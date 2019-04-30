На Украину движется циклон Valentin – синоптик
Вторник, 30 апреля 2019, 20:26
Первого мая в Украину с юго-запада Европы придет дождливый циклон Valentin.
Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
"Циклон сейчас над Румынией, идет к нам. Завтра - осторожно. Дожди, местами сильные ливни, грозы, штормовой ветер", - пишет она.
По ее словам, ветер усилится практически повсеместно в Украине, иногда даже до штормовых порывов.
В Киев циклон принесет дожди, сильный порывистый ветер и прохладную погоду, +11 +13 градусов.
Однако, по словам Диденко, с четверга 2 мая начнет теплеть.
Украинская правда