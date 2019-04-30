На Украину движется циклон Valentin

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Вторник, 30 апреля 2019, 20:26

Первого мая в Украину с юго-запада Европы придет дождливый циклон Valentin.

Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Циклон сейчас над Румынией, идет к нам. Завтра - осторожно. Дожди, местами сильные ливни, грозы, штормовой ветер", - пишет она.

 

По ее словам, ветер усилится практически повсеместно в Украине, иногда даже до штормовых порывов.

В Киев циклон Valentin принесет дожди, сильный порывистый ветер и прохладную погоду, +11 +13 градусов.

Однако, по словам Диденко, с четверга 2 мая начнет теплеть.

Украинская правда

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Темы: погода
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