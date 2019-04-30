Первого мая в Украину с юго-запада Европы придет дождливый циклон Valentin.

Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Циклон сейчас над Румынией, идет к нам. Завтра - осторожно. Дожди, местами сильные ливни, грозы, штормовой ветер", - пишет она.

По ее словам, ветер усилится практически повсеместно в Украине, иногда даже до штормовых порывов.

В Киев циклон принесет дожди, сильный порывистый ветер и прохладную погоду, +11 +13 градусов.

Однако, по словам Диденко, с четверга 2 мая начнет теплеть.