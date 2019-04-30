Працівника ізолятора Нацполіції підозрюють у замаху на вбивство

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Вівторок, 30 квітня 2019, 22:54

Слідчі управління Державного бюро розслідувань у Полтавській області затримали помічника чергового ізолятора тимчасового утримання Нацполіції за підозрою в замаху на вбивство пенсіонерки.

Про це повідомляє прес-служба ДБР у вівторок.

За попередньою інформацією, 28 квітня 2019 року, правоохоронець, перебуваючи в селищі Опішня, Зіньківського району, кинув у бік 64-річної жінки гранату. Внаслідок вибуху жінка дістала ушкодження у вигляді проникаючого осколкового поранення черевної стінки та стегон. 

Про подію теруправління ДБР оперативно повідомило керівництво Головного управління Нацполіції в Полтавській області. 

Під час обшуків за місцем проживання поліцейського, слідчі вилучили 30 набоїв калібру 5,45.

 

Правоохоронцю повідомлено про підозру у вчиненні замаху на умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Також проводиться розслідування за фактом зберігання працівником поліції зброї та боєприпасів (ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу). 

В разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років. 

Українська правда

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