Працівника ізолятора Нацполіції підозрюють у замаху на вбивство

Слідчі управління Державного бюро розслідувань у Полтавській області затримали помічника чергового ізолятора тимчасового утримання Нацполіції за підозрою в замаху на вбивство пенсіонерки.

Про це повідомляє прес-служба ДБР у вівторок.

За попередньою інформацією, 28 квітня 2019 року, правоохоронець, перебуваючи в селищі Опішня, Зіньківського району, кинув у бік 64-річної жінки гранату. Внаслідок вибуху жінка дістала ушкодження у вигляді проникаючого осколкового поранення черевної стінки та стегон.

Про подію теруправління ДБР оперативно повідомило керівництво Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Під час обшуків за місцем проживання поліцейського, слідчі вилучили 30 набоїв калібру 5,45.

Правоохоронцю повідомлено про підозру у вчиненні замаху на умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Також проводиться розслідування за фактом зберігання працівником поліції зброї та боєприпасів (ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу).

В разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років.