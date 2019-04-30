Работника изолятора Нацполиции подозревают в покушении на убийство

846 просмотров
Вторник, 30 апреля 2019, 22:54

Следователи управления Государственного бюро расследований в Полтавской области задержали помощника дежурного изолятора временного содержания Нацполиции по подозрению в покушении на убийство пенсионерки.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР во вторник.

По предварительной информации, 28 апреля 2019 года полицейский, находясь в поселке Опошня, Зеньковского района, бросил в сторону 64-летней женщины гранату. В результате взрыва женщина получила повреждения в виде проникающего осколочного ранения брюшной стенки и бедер.

О событии теруправления ГБР оперативно сообщило руководство Главного управления Нацполиции в Полтавской области.

Во время обысков по месту жительства полицейского, следователи изъяли 30 патронов калибра 5,45.

 

ПРавоохранителю сообщено о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Также проводится расследование по факту хранения работником полиции оружия и боеприпасов (ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса).

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Порошенко позвонил Зеленскому
Зеленский объявил конкурс на должность спикера президента
ЦИК объявила официальные результаты выборов президента
Помпео: РФ и в 2050-м будет пытаться вмешиваться в выборы США
Все новости
Опыт

Как это – быть в шаге от самоубийства

Видео

Как это – работать парикмахером для лошадей

мнение

Бутерброд с колбасой лучше не есть

Поиск по сайту
Архив
Весь архів