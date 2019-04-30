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Работника изолятора Нацполиции подозревают в покушении на убийство

Вторник, 30 апреля 2019, 22:54

Следователи управления Государственного бюро расследований в Полтавской области задержали помощника дежурного изолятора временного содержания Нацполиции по подозрению в покушении на убийство пенсионерки.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР во вторник.

По предварительной информации, 28 апреля 2019 года полицейский, находясь в поселке Опошня, Зеньковского района, бросил в сторону 64-летней женщины гранату. В результате взрыва женщина получила повреждения в виде проникающего осколочного ранения брюшной стенки и бедер.

О событии теруправления ГБР оперативно сообщило руководство Главного управления Нацполиции в Полтавской области.

Во время обысков по месту жительства полицейского, следователи изъяли 30 патронов калибра 5,45.

 

ПРавоохранителю сообщено о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Также проводится расследование по факту хранения работником полиции оружия и боеприпасов (ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса).

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Украинская правда
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