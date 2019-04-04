"Зе! Команда" відповіла соратникам Порошенка на "безпорадну" дискредитацію

Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського звинувачує соратників президента Петра Порошенка в дискредитації конкурента на виборах.

Так прес-служба "Зе! Команди" прокоментувала інформацію про нібито надані компанії Kedoo Entertainment Russia права на захист авторського контенту, використаного у ролику Зеленського щодо передвиборчих дебатів,

"Ми вважаємо цю інформацію черговою безпорадною і нудною спробою дискредитації. Лише і тільки Зе! Команда є правомочним власником всього аудіовізуального контенту, який використовується у відеороликах та інших відео- та аудіо- продуктах, які вироблені та транслюються в рамках виборчої кампанії Володимира Зеленського", – заявили там..

"Таким чином, тільки Зе! Команда може приймати рішення щодо надання дозволів та порядку використання цих продуктів третіми особами", – додали у команді Зеленського.

"Тому будь-які претензії від інших компаній до користувачів інтернету або ЗМІ є безпідставними та неправомочними. У разі надходження таких претензій ми радимо не звертати на них уваги або оскаржувати їх у встановлений тим чи іншим інтернет-ресурсом або ЗМІ спосіб", – наголосили там.

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