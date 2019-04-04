"Зе! Команда" відповіла соратникам Порошенка на "безпорадну" дискредитацію

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Четвер, 4 квітня 2019, 11:33

Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського звинувачує соратників президента Петра Порошенка в дискредитації конкурента на виборах.

Так прес-служба "Зе! Команди" прокоментувала інформацію про нібито надані компанії Kedoo Entertainment Russia права на захист авторського контенту, використаного у ролику Зеленського щодо передвиборчих дебатів,

"Ми вважаємо цю інформацію черговою безпорадною і нудною спробою дискредитації. Лише і тільки Зе! Команда є правомочним власником всього аудіовізуального контенту, який використовується у відеороликах та інших відео- та аудіо- продуктах, які вироблені та транслюються в рамках виборчої кампанії Володимира Зеленського", – заявили там..

"Таким чином, тільки Зе! Команда може приймати рішення щодо надання дозволів та порядку використання цих продуктів третіми особами", – додали у команді Зеленського.

"Тому будь-які претензії від інших компаній до користувачів інтернету або ЗМІ є безпідставними та неправомочними. У разі надходження таких претензій ми радимо не звертати на них уваги або оскаржувати їх у встановлений тим чи іншим інтернет-ресурсом або ЗМІ спосіб", – наголосили там.

Нагадаємо:

  • Після першого туру президентських виборів, який відбувся  31 березня, боротьбу за посаду глави держави продовжують Володимир Зеленський та Петро  Порошенко. 3 квітня шоумен покликав чинного президента дебатувати на стадіоні НСК "Олімпійський" – і той погодився.  
  • Зранку 4 квітня кілька членів команди президента Порошенка поширили у соцмережах скрін-шот із інформацією про те, що корпоративними правами на ролик Зеленського з викликом на дебати володіє компанія Kedoo Entertainment Russia, який гуляв інтернетом ще напередодні.
  • Депутати Ірина Геращенко та Марія Іонова згодом видалили свої пости, зрозумівши що поширили фейк (неправдиву інформацію).
  • На думку експерта з авторського права юристки Ольги Деркач, у дані про правовласника відеоконтент міг потрапити робот, який автоматично "забиває авторські права на весь контент, який був використаний в новинах РФ".

Українська правда

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Теми: Зеленський Порошенко вибори президента 2019


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