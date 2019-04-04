"Зе! Команда" відповіла соратникам Порошенка на "безпорадну" дискредитацію
Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського звинувачує соратників президента Петра Порошенка в дискредитації конкурента на виборах.
Так прес-служба "Зе! Команди" прокоментувала інформацію про нібито надані компанії Kedoo Entertainment Russia права на захист авторського контенту, використаного у ролику Зеленського щодо передвиборчих дебатів,
"Ми вважаємо цю інформацію черговою безпорадною і нудною спробою дискредитації. Лише і тільки Зе! Команда є правомочним власником всього аудіовізуального контенту, який використовується у відеороликах та інших відео- та аудіо- продуктах, які вироблені та транслюються в рамках виборчої кампанії Володимира Зеленського", – заявили там..
"Таким чином, тільки Зе! Команда може приймати рішення щодо надання дозволів та порядку використання цих продуктів третіми особами", – додали у команді Зеленського.
"Тому будь-які претензії від інших компаній до користувачів інтернету або ЗМІ є безпідставними та неправомочними. У разі надходження таких претензій ми радимо не звертати на них уваги або оскаржувати їх у встановлений тим чи іншим інтернет-ресурсом або ЗМІ спосіб", – наголосили там.
Нагадаємо:
- Після першого туру президентських виборів, який відбувся 31 березня, боротьбу за посаду глави держави продовжують Володимир Зеленський та Петро Порошенко. 3 квітня шоумен покликав чинного президента дебатувати на стадіоні НСК "Олімпійський" – і той погодився.
- Зранку 4 квітня кілька членів команди президента Порошенка поширили у соцмережах скрін-шот із інформацією про те, що корпоративними правами на ролик Зеленського з викликом на дебати володіє компанія Kedoo Entertainment Russia, який гуляв інтернетом ще напередодні.
- Депутати Ірина Геращенко та Марія Іонова згодом видалили свої пости, зрозумівши що поширили фейк (неправдиву інформацію).
- На думку експерта з авторського права юристки Ольги Деркач, у дані про правовласника відеоконтент міг потрапити робот, який автоматично "забиває авторські права на весь контент, який був використаний в новинах РФ".