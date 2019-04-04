Порошенко відповів Зеленському щодо дебатів: Стадіон, так стадіон
Чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".
Відеозвернення до Зеленського Порошенко оприлюднив у Twitter.
"Володимире Олександровичу. Я радий, що ви, хоч і якось невпевнено, але прийняли запрошення провести дебати. Ми з вами дуже різні. Головна відмінність - стрілки наших геополітичних компасів показують в діаметрально протилежні сторони світу.
Моя країна - це сильна європейська Україна, яка ніколи, за жодних обставин, ні перед ким не стане на коліна", - заявив Порошенко.
"Дебати - це не шоу. Виборча кампанія - це подія, яка визначає майбутнє країни, нації на роки і десятиліття вперед. Тут не до жартів. Бути президентом і Верховним Головнокомандувачем - це не гра, це не бажання сподобатися.
Бути президентом і Верховним Головнокомандувачем - значить нести відповідальність за людей, нести відповідальність за країну і всередині України, і на міжнародному рівні", - додав він.
За його словами, дебати робляться не заради видовища на стадіоні. "Дебати - це серйозна дискусія про стратегію розвитку країни, про цінності, про історичний вектор, про пріоритети, країна не просто обирає, вона довіряє свою долю", - заявив чинний президент.
"Правила дебатів прописані в законі про вибори президента, почитайте їх, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже уставлені правила. Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу", - наголосив він.
Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей.— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 апреля 2019 г.
Але стадіон, так стадіон.
Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. pic.twitter.com/O0e9AInEO5
Нагадаємо:
- Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів на пост президента, що пройшли в другий тур президентських виборів, узяти участь у теледебатах.
- 31 березня Петро Порошенко заявив, що перед другим туром виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів.
- Володимир Зеленський пізніше відповів, що готовий до дебатів з чинним главою Петром Порошенком напередодні другого туру виборів.
- Пізніше Зеленський записав звернення, у якому підтвердив готовність дебатувати із Порошенком. Він заявив, що чекатиме Порошенка на НСК "Олімпійський" і пообіцяв взяти участь у дебатах "перед народом України".
- Однак у державному підприємстві НСК "Олімпійський" заявили, що до них не надходило жодних офіційних заявок, чи проектів угод на проведення дебатів між кандидатами в президенти.
- Національна суспільна телерадіокомпанія України має технічну можливість провести трансляцію із стадіону "Олімпійський", але це наразі не можна назвати дебатами.
- На телеканалі посилаються на положення Центральної виборчої комісії про проведення дебатів від 2014 року. У ньому зазначено, що дебати проводять у студії (кімнаті) національного мовника.
- Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.
- Згідно з соцопитуваннями, проведеними напередодні першого туру виборів, у випадку виходу у другий тур Володимира Зеленського та Петра Порошенка, перемогу пророкували першому.
- У виборчому штабі Петра Порошенка вважають, що їхній кандидат у президенти, чинний глава держави має більший резерв для добору голосів у другому турі виборів ніж Володимир Зеленський.
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