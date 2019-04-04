Порошенко відповів Зеленському щодо дебатів: Стадіон, так стадіон

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Четвер, 4 квітня 2019, 03:45

Чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".

Відеозвернення до Зеленського Порошенко оприлюднив у Twitter.

"Володимире Олександровичу. Я радий, що ви, хоч і якось невпевнено, але прийняли запрошення провести дебати. Ми з вами дуже різні. Головна відмінність - стрілки наших геополітичних компасів показують в діаметрально протилежні сторони світу.

Моя країна - це сильна європейська Україна, яка ніколи, за жодних обставин, ні перед ким не стане на коліна", - заявив Порошенко.

"Дебати - це не шоу. Виборча кампанія - це подія, яка визначає майбутнє країни, нації на роки і десятиліття вперед. Тут не до жартів. Бути президентом і Верховним Головнокомандувачем - це не гра, це не бажання сподобатися.

Бути президентом і Верховним Головнокомандувачем - значить нести відповідальність за людей, нести відповідальність за країну і всередині України, і на міжнародному рівні", - додав він.

За його словами, дебати робляться не заради видовища на стадіоні. "Дебати - це серйозна дискусія про стратегію розвитку країни, про цінності, про історичний вектор, про пріоритети, країна не просто обирає, вона довіряє свою долю", - заявив чинний президент.

"Правила дебатів прописані в законі про вибори президента, почитайте їх, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже уставлені правила. Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу", - наголосив він.

Нагадаємо: 

  • Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів на пост президента, що пройшли в другий тур президентських виборів, узяти участь у теледебатах.
  • 31 березня Петро Порошенко заявив, що перед другим туром виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів.
  • Володимир Зеленський пізніше відповів, що готовий до дебатів з чинним главою Петром Порошенком напередодні другого туру виборів.
  • Пізніше Зеленський записав звернення, у якому підтвердив готовність дебатувати із Порошенком. Він заявив, що чекатиме Порошенка на НСК "Олімпійський" і пообіцяв взяти участь у дебатах "перед народом України". 
  • Однак у державному підприємстві НСК "Олімпійський" заявили, що до них не надходило жодних офіційних заявок, чи проектів угод на проведення дебатів між кандидатами в президенти.
  • Національна суспільна телерадіокомпанія України має технічну можливість провести трансляцію із стадіону "Олімпійський", але це наразі не можна назвати дебатами.
  • На телеканалі посилаються на положення Центральної виборчої комісії про проведення дебатів від 2014 року. У ньому зазначено, що дебати проводять у студії (кімнаті) національного мовника.
  • Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.
  • Згідно з соцопитуваннями, проведеними напередодні першого туру виборів, у випадку виходу у другий тур Володимира Зеленського та Петра Порошенка, перемогу пророкували першому.
  • У виборчому штабі Петра Порошенка вважають, що їхній кандидат у президенти, чинний глава держави має більший резерв для добору голосів у другому турі виборів ніж Володимир Зеленський.

Українська правда

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Теми: Порошенко Зеленський дебати вибори президента 2019


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