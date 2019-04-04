Гриценко: Я більше не буду балотуватися в президенти

Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко більше не балотуватиметься у президенти України.

Про це він заявив в інтерв’ю "Українській правді", яке вийде незабаром.

"Більше я на президентські вибори не піду. Це точно", – сказав Гриценко.

За словами політика, він разом з усією своєю командою розпочинає підготовку до парламентських виборів.

Повне інтерв’ю читайте найближчим часом.

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