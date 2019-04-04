Гриценко: Я більше не буду балотуватися в президенти
Четвер, 4 квітня 2019, 14:25
Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко більше не балотуватиметься у президенти України.
Про це він заявив в інтерв’ю "Українській правді", яке вийде незабаром.
"Більше я на президентські вибори не піду. Це точно", – сказав Гриценко.
За словами політика, він разом з усією своєю командою розпочинає підготовку до парламентських виборів.
Повне інтерв’ю читайте найближчим часом.
Нагадаємо:
- Анатолій Гриценко, який балотувався в президенти, не буде голосувати за чинного президента Петра Порошенка у другому турі виборів-2019.
- Центральна виборча комісія обробила 100% електронних протоколів із результатами першого туру виборів президента. У другий тур виходять Володимир Зеленський із підтримкою 30,24% виборців та Петро Порошенко із 15,95% електоральної підтримки.
- Гриценко набрав у першому турі 6.91% голосів.
Українська правда