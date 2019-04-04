Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гриценко: Я більше не буду балотуватися в президенти

Четвер, 4 квітня 2019, 14:25
Гриценко: Я більше не буду балотуватися в президенти

Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко більше не балотуватиметься у президенти України.

Про це він заявив в інтерв’ю "Українській правді", яке вийде незабаром.

"Більше я на президентські вибори не піду. Це точно", – сказав Гриценко.

За словами політика, він разом з усією своєю командою розпочинає підготовку до парламентських виборів.

Повне інтерв’ю читайте найближчим часом.

Нагадаємо:

  • Анатолій Гриценко, який балотувався в президенти, не буде голосувати за чинного президента Петра Порошенка у другому турі виборів-2019.
  • Центральна виборча комісія обробила 100% електронних протоколів із результатами першого туру виборів президента. У другий тур виходять Володимир Зеленський із підтримкою 30,24% виборців та Петро Порошенко із 15,95% електоральної підтримки.
  • Гриценко набрав у першому турі 6.91% голосів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Гриценковибори президента 2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Усі новини...
Гриценко
Чотири генерали судяться з міністром оборони – Гриценко
На (про)західному фронті без змін. Що думають про об'єднання Садовий, Гриценко, Заліщук та Гацько
Гриценко відреагував на російський вирок: Нехай собі біснуються
Останні новини
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
Усі новини...
Реклама: