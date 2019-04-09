Стало відомо, хто з нардепів зібрався йти із "Самопомічі"

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Вівторок, 9 квітня 2019, 22:28

Частина народних депутатів збирається покинути парламентську фракцію "Самопомочі".

Про це УП стало відомо із власних джерел.

Зокрема, фракцію збираються покинути народні депутати Єгор Соболєв, Семен Семенченко, Олександр Опанасенко, Іван Мірошніченко та Олександр Данченко.

Також з фракції ще може вийти нардеп Олексій Скрипник.

Нагадаємо:

  • 9 квітня Садовий прогнозував, що частина народних депутатів перейде із парламентської фракції "Самопомочі" до інших політичних сил.
  • 2 квітня Садовий заявив, що політична партія "Самопоміч" буде брати участь у виборах до парламенту восени 2019 року як самостійна сила.  
  • У 2014 році до Верховної Ради пройшли 33 кандидата від цієї політсили. Наразі фракція "Самопомочі" налічує 25 нардепів.

Українська правда

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Теми: Самопоміч


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