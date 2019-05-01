Помпео: Мадуро був готовий тікати на Кубу, але Росія його відрадила

На тлі масових протестів у Венесуелі президент Ніколас Мадуро був готовий тікати на Кубу, але Росія переконала його залишитися.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю CNN.

"Він (Мадуро - ред.) був готовий полетіти цього ранку, на скільки нам було відомо, але росіяни вказали йому, що він повинен залишитися", - заявив Помпео, не вдаючись у подробиці.

За його словами, також в уряді Мадуро є високопоставлені лідери, які готувалися до від'їзду.

Помпео підтвердив, що відповідальність за те, що відбувається в Венесуелі також лежить на Росії і Кубі.

"Ми сказали росіянам, ми сказали кубинцям, що це неприйнятно. Неприйнятно мучити людей голодом. Неприйнятно дозволяти хворим дітям залишатися без можливості отримати ліки", - сказав він.

"Країни регіону, Група Ліми, Організація американських держав, всі вимагають, щоб ми відновили демократію і повернули гідність цій колись великій нації", - додав Помпео.

Нагадаємо: