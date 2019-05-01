Помпео: Мадуро був готовий тікати на Кубу, але Росія його відрадила
На тлі масових протестів у Венесуелі президент Ніколас Мадуро був готовий тікати на Кубу, але Росія переконала його залишитися.
Про це заявив держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю CNN.
"Він (Мадуро - ред.) був готовий полетіти цього ранку, на скільки нам було відомо, але росіяни вказали йому, що він повинен залишитися", - заявив Помпео, не вдаючись у подробиці.
За його словами, також в уряді Мадуро є високопоставлені лідери, які готувалися до від'їзду.
Помпео підтвердив, що відповідальність за те, що відбувається в Венесуелі також лежить на Росії і Кубі.
"Ми сказали росіянам, ми сказали кубинцям, що це неприйнятно. Неприйнятно мучити людей голодом. Неприйнятно дозволяти хворим дітям залишатися без можливості отримати ліки", - сказав він.
"Країни регіону, Група Ліми, Організація американських держав, всі вимагають, щоб ми відновили демократію і повернули гідність цій колись великій нації", - додав Помпео.
Нагадаємо:
- Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
- США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
- На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.
- 20 квітня Гуайдо анонсував фінальний етап операції з усунення Мадуро від влади на 1 травня.
- 30 квітня ситуація в Венесуелі загострилася: лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ і військову техніку проти маніфестантів.
- Військові Національної гвардії Венесуели, лояльні до Мадуро, в'їхали в натовп маніфестантів в Каракасі на броньованих автомобілях.
- В демонстраціях постраждало майже 70 осіб.
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