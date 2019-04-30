У Венесуелі військові чавили маніфестантів бронемашинами – ЗМІ

У Венесуелі загострилася ситуація: лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ та військову техніку проти маніфестантів.

Про це 30 квітня передає "Укрінформ".

"Сьогодні тимчасовий президент Хуан Гуайдо оголосив про початок "Операції Свобода". Уряд США повністю підтримує прагнення народу Венесуели до свободи та демократії", - заявив у своєму Twitter державний секретар США Майк Помпео.

В уряді президента Ніколаса Мадуро заявили про "спробу військового перевороту" групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

У столиці Венесуели Каракасі, в районі авіабази "Ла Карлота", поліція застосувала сльозогінний газ проти прихильників Гуайдо.

Військові Національної гвардії Венесуели, лояльні до Мадуро, в’їхали у натовп маніфестантів у Каракасі на броньованих автомобілях, внаслідок чого є потерпілі.

Відео опублікувало колумбійське видання Noticias Caracol.

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