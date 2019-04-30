У Венесуелі військові чавили маніфестантів бронемашинами – ЗМІ
У Венесуелі загострилася ситуація: лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ та військову техніку проти маніфестантів.
Про це 30 квітня передає "Укрінформ".
"Сьогодні тимчасовий президент Хуан Гуайдо оголосив про початок "Операції Свобода". Уряд США повністю підтримує прагнення народу Венесуели до свободи та демократії", - заявив у своєму Twitter державний секретар США Майк Помпео.
В уряді президента Ніколаса Мадуро заявили про "спробу військового перевороту" групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.
У столиці Венесуели Каракасі, в районі авіабази "Ла Карлота", поліція застосувала сльозогінний газ проти прихильників Гуайдо.
Військові Національної гвардії Венесуели, лояльні до Мадуро, в’їхали у натовп маніфестантів у Каракасі на броньованих автомобілях, внаслідок чого є потерпілі.
Відео опублікувало колумбійське видання Noticias Caracol.
#LoÚltimo Tanquetas militares arrollan a grupo de manifestantes en Caracas, Venezuela https://t.co/yqNEZK7rZ3 #TensiónEnVenezuela pic.twitter.com/ZksuvrZHhZ— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) 30 квітня 2019 р.
Нагадаємо:
- Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
- США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
- На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.
- 20 квітня Гуайдо анонсував фінальний етап операції з усунення Мадуро від влади на 1 травня.
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