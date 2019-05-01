Нардепа Найєма не пускали до Вірменії на вимогу РФ

Народного депутата Мустафу Найєма у вівторок не пускали до Вірменії на вимогу РФ, проте пізніше пропустили.

Про це він написав у середу на своїй сторінці в Facebook.

Найєм повідомив, що у вівторок увечері прилетів до Єревану на запрошення Східноєвропейського центру виступити на форумі з антикорупційних органів.

На паспортному контролі депутат пред'явив звичайний паспорт, а не дипломатичний, оскільки поїздка не була службовою.

"Після тривалої перевірки офіцери повідомили, що в базі даних стоїть позначка "заборона на в'їзд". На прохання пояснити причину, сказали, що невідомо і повідомити не можуть. "Просто небажана особа", - пише Найєм.

За його словами, через якийсь час прийшли ще двоє співробітників міграційної служби й пояснили, що заборона стоїть не від Вірменії, а "на вимогу третьої країни".

""Я другой такой страны не знаю", - подумав я, і, як пізніше з'ясувалося, мав рацію: у Вірменії таке вже траплялося з нашими громадянами. Заборони виставляються на вимогу Російської Федерації в рамках синхронізації бази прикордонної служби Вірменії зі списком санкцій РФ", - зазначив нардеп.

Він розповів, що після з'ясування всіх обставин "і, мабуть, втручання посла і наших служб", його все-таки пустили до Вірменії з відміткою "одноразово".

"А наша консульська служба настійно порадила ставити посольство до відома про свої пересування, і по закінченні візиту прибути до аеропорту в супроводі посла або консула", - додав Найєм.

Він також нагадав, що Вірменія послідовно займає проросійську позицію зі всіх конфліктних питань між Україною і РФ.