Мер Житомира пішов у відставку, щоб обійняти посаду Найєма
Житомирська міська рада 19 вересня одностайно підтримала дострокове припинення повноважень міського голови Сергія Сухомлина. Джерела кажуть, що він планує очолити Держагентство з відновлення замість Мустафи Найєма.
Джерело: "Житомир.info", співрозмовники "Української правди" в Кабінеті міністрів
Деталі: Рішення про відставку ухвалене за ініціативою самого мера, і він подякував колегам за нього.
Раніше Сухомлин скликав позачергову сесію міської ради на 19 вересня для голосування, серед іншого, і за своє звільнення.
За інформацією УП, Кабмін збирається призначити Сухомлина на посаду голови Державного агентства з питань відновлення замість Мустафи Найєма.
Що передувало: На початку червня глава Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення.