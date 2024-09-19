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Мер Житомира пішов у відставку, щоб обійняти посаду Найєма

Євген Кізілов, Севгіль МусаєваЧетвер, 19 вересня 2024, 20:33
Мер Житомира пішов у відставку, щоб обійняти посаду Найєма
Сергій Сухомлин. фото з його фейсбук-сторінки

Житомирська міська рада 19 вересня одностайно підтримала дострокове припинення повноважень міського голови Сергія Сухомлина. Джерела кажуть, що він планує очолити Держагентство з відновлення замість Мустафи Найєма.

Джерело: "Житомир.info", співрозмовники "Української правди" в Кабінеті міністрів

Деталі: Рішення про відставку ухвалене за ініціативою самого мера, і він подякував колегам за нього.

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Раніше Сухомлин скликав позачергову сесію міської ради на 19 вересня для голосування, серед іншого, і за своє звільнення.

За інформацією УП, Кабмін збирається призначити Сухомлина на посаду голови Державного агентства з питань відновлення замість Мустафи Найєма.

Що передувало: На початку червня глава Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення.

ЖитомирНайєм
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