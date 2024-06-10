Тривожні сигнали для Заходу: звільнення Найєма і як Банкова (не) контролює відбудову

Головна подія з відбудови України цьогоріч пройде без головних відповідальних за відбудову. На URC-2024 у Берліні, де вирішується майбутнє фінансування відновлення України, не буде ні профільного міністра, якого досі після звільнення Кубракова не призначили, ні голови Агентства відновлення.

Так, Мустафа Найєм написав заяву на звільнення. За ним іде ще частина команди.

Причина – не тільки блокування Шмигалем (читайте, Банковою) участі посадовців у URC, а й більш давні проблеми, які назрівали. Сам Найєм підтвердив "системні перешкоджання", бюрократичні "кошмари" і звісно, урізання бюджету, що не дозволить показати результат. Це потрібно читати між рядків, адже справжні причини звільнення і Кубракова, і Найєма на Банковій класично назвуть ІПСО, як і скандал із фортифікаціями.

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Такі політичні шторми – серйозний сигнал для міжнародників. Виглядає так, що Олафу Шольцу і Урсулі фон дер Ляєн, які особисто будуть на URC в Берліні, потрібна відбудова, а для України це "непріоритетне" питання.

Грошей може не бути?

Результатом минулої Конференції з відбудови у Лондоні стали близько 60 млрд євро, із яких 50 млрд – від ЄС на 4 роки в рамках Ukraine Facility.

З кожним роком, як би нам не хотілося цього чути, все ж зростає "втома" партнерів від війни. Відсутність на головній події з відбудови відповідальних за це посадовців може формувати враження у Заходу, що для України це не нагальна проблема.

Тому головним ризиком політичних штормів напередодні URC є зростання недовіри міжнародників до України і, відповідно, зменшення фінансування.

Просто нагадаю, що міжнародні партнери зараз фінансують не тільки відбудову критичної інфраструктури, а й усі соціальні виплати – пенсії, зарплати працівникам бюджетної сфери і загалом можливість країни триматися на плаву.

Цьогоріч, очікувано, вже не йтиметься про десятки мільярдів євро підтримки, а прихильність партнерів українській владі доведеться виборювати "в прямому ефірі" 11 та 12 червня.

Тривожні сигнали

Така серія звільнень може підкосити довіру міжнародників, які чітко бачать тут політичний тиск. Для справ всередині країни ці події також багатослівні.

Перше, відсутня незалежна інфраструктура відбудови. Агентство відновлення створили на базі Укравтодору. Автоматично воно успадкувало і старі автодорівські проблеми у вигляді повної залежності. У результаті Агентству відновлення так і не дали спеціального статусу та гарантій незалежності керівника від політичного тиску.

Адже нині голова Агентства призначається без конкурсу, що автоматично ставить його у залежність від вищих посадовців.

Надалі ж при призначенні нового керівництва Агентства існує ризик згортання проведених реформ і повернення до старих практик Укравтодору.

Водночас найбільшим ризиком у діяльності Агентства відновлення є його залежність від політичного впливу, що і призвело до нинішньої ситуації.

Друге, погіршення справ у боротьбі з корупцією. Українська народна прикмета 2024: якщо ти незалежний антикорупціонер, на тебе "натравлюють" ТЦК. Якщо ти посадовець і не готовий працювати "як скажуть" – тебе звільняють або ти звільняєшся сам.

Кейс співпраці Найєма з НАБУ та викриття нардепа-криптовалютника свідчить, що така незалежність в умовах залежності не всім подобається. Окремим сигналом було урізання бюджету Агентства у рази з можливістю лише виплачувати укравтодорівські дорожні борги попередніх років і аж ніяк не розпочинати нові проєкти відбудови.

Третє, згортання антикорупційних запобіжників. Агентство створило Раду забезпечення прозорості та підзвітності, яка здійснює громадський контроль за його діяльністю, затвердило нові антикорупційні програми Агентства відновлення і його територіальних підрозділів – Служб відновлення. Крім того, Агентство отримало можливість створити централізовану закупівельну організацію, що має спростити підготовку до торгів та забезпечити високий рівень конкуренції на закупівлях.

Чи буде це в політичній волі наступного керівника – питання. Однак громадськості точно доведеться виборювати кожен із запобіжників по колу.

Куди далі?

Наступні два дні у Берліні покажуть наслідки кадрових рішень минулого місяця. Це прямо може відобразитися на розмірах підтримки і непрямо – на нових вимогах Заходу в посиленні незалежності ключових інституцій відбудови та більш рішучих кроків у боротьбі з корупцією.

Як антикорупційний центр ми адвокатуватимемо на URC ключові запобіжники, вчасне виконання яких не призвело б до нинішньої ситуації.

Агентство відновлення юридично має стати центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, керівник якого обирається за відкритим конкурсом та має чіткі гарантії незалежності від політичного впливу. Антикорупційні запобіжники при розподілі коштів на відбудову повинні бути закріплені на законодавчому рівні. Зокрема, йдеться про законопроєкт "Про засади відновлення України", який повинен містити основні інструменти для прозорої відбудови (обов’язкове застосування пріоритезації проєктів відбудови, прозора робота комісії з питань виділення коштів на проєкти відбудови тощо) та роботи ключових інституцій, у тому числі й Агентства відновлення.

Очевидно, що чітко непрокомуніковані причини звільнення Кубракова, розподілу міністерства на два (це ж було вже) і залишення своїх посад командою Найєма свідчать про повну зміну політики відбудови. Чи буде вона прозорою чи формуватиметься за вертикаллю, зараз залежить від тих, хто допомагає Україні фінансово. Тому знову м’яч під бутсами міжнародників.

Мартина Богуславець

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