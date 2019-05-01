Помпео: Військова операція у Венесуелі "можлива"

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа готова до проведення військової операції для розв'язання кризи у Венесуелі.

Про це Помпео заявив в ефірі Fox Business Network, повідомляє AFP.

За його словами, США "вважали б за краще мирну зміну влади, коли президент Ніколас Мадуро залишить посаду, а для приходу нових лідерів буде проведено вибори".

"Але президент (Трамп - ред.) ясно дав зрозуміти, що настане момент - і врешті-решт ... він повинен буде прийняти це рішення - він готовий зробити це, якщо це те, що потрібно", - заявив Помпео про можливість військової операції.

За повідомленням AFP, в.о. глави Пентагону Патрік Шанахан скасував поїздку до Європи через кризу у Венесуелі. За повідомленням американських ЗМІ, Шанахан "сконцентрується на подіях у Венесуелі та залишиться у Вашингтоні, щоб більш ефективно координувати дії з іншими членами адміністрації США".

У свою чергу в інтерв'ю CNN радник з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Помпео "проведе розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, щоб обговорити ситуацію" у Венесуелі.

Як повідомляє ТАСС, у розмові з Помпео Лавров звинуватив США у підтримці спроби захоплення влади в Венесуелі.

За словами глави МЗС РФ, "продовження агресивної політики щодо Каракаса загрожує найважчими наслідками".

Лавров також заявив про "неприпустимість втручання Вашингтона у внутрішні справи Венесуели, де опозиція спробувала захопити владу".

"Лише венесуельський народ має право визначати свою долю, для чого затребуваний діалог усіх політичних сил країни, до якого давно закликає її уряд. Деструктивна зовнішній вплив, тим більше силовий, не має нічого спільного з демократичним процесом", - заявив глава МЗС РФ.

Раніше Помпео заявив, що Мадуро збирається залишити країну і втікти на Кубу, але "росіяни, вочевидь, відрадили його від цієї ідеї".

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