МЗС про "паспортну агресію" Путіна: рішення РФ юридично нікчемні, вимагаємо скасування

Україна не визнає нормативно-правові акти РФ, спрямовані на надання громадянам України російського громадянства.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, яку оприлюднено ввечері 1 травня у відповідь на підписання президентом РФ Володимиром Путіним указу про спрощений порядок отримання громадянства РФ для окремих категорій громадян України.

"Оприлюднений указ президента РФ ... як й усі попередні та можливі майбутні нормативно-правові акти РФ, спрямовані на надання громадянам України російського громадянства у протиправний спосіб, були, є та будуть юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків і не визнаватимуться українською стороною", - заявили в українському МЗС.

"Особливо цинічною є задекларована мета ухвалених російською стороною рішень – "захист прав і свобод людини і громадянина", оскільки права і свободи громадян України почали грубо порушуватися з початком російської збройної агресії та окупації РФ частини АР Крим і м. Севастополь, а також окремих районів Донецької та Луганської областей", - заявили у дипустанові.

МЗС України категорично вимагає від російської сторони невідкладно скасувати усі протиправні рішення з приводу паспортизації громадян України та усунути їх негативні наслідки.

Відповідна нота протесту буде невідкладно вручена російському МЗС.

"Україна залишає за собою право на вжиття ефективних заходів для захисту національної безпеки, законних прав та інтересів українських громадян відповідно до міжнародного права та законодавства України", - йдеться у заяві відомства.

Також в МЗС заявили, що Україна "продовжить активну роботу з міжнародними партнерами над посиленням консолідованого санкційного тиску на кремлівський режим".

"Очікуємо від наших міжнародних партнерів посилення санкцій проти кремлівського режиму", - зазначили в МЗС України.

Закордонним дипустановам України доручено "невідкладно інформувати іноземні столиці про "паспортну агресію" Російської Федерації".

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