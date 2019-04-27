Путін думає про роздачу паспортів РФ усім українцям

Президент РФ Володимир Путін заявив, що в Москві думають над тим, щоб надавати громадянство Росії у спрощеному порядку не тільки жителям ОРДЛО, але і всім українцям.

"Ми взагалі думаємо про те, щоб надавати в спрощеному порядку громадянам України наше громадянство" - заявив він на прес-конференції в Пекіні, передає "Інтерфакс".

Крім того, президент РФ назвав "страшилками" твердження про те, що надання паспортів РФ жителям Донбасу дорого обійдеться російському бюджету.

"Що стосується обговорення цієї теми: я думаю, що в обговоренні цієї теми, перш за все, особливо з точки зору "страшилок" для російського бюджету, для наших бюджетників, ось ці "страшилки" вкидаються, безумовно, тими людьми або тими політичними силами, які не хочуть, щоб Росія якось підтримувала людей, які проживають на Донбасі", - заявив він.

Президент РФ підкреслив, що рішення про громадянство не було спонтанним, і "не приймалося з кондачка".

"Ми все прорахували. І кількість можливих претендентів на наші паспорти, і кількість пенсіонерів з цього числа. Це приблизно одна третина з того контингенту, який, як ми вважаємо, може претендувати на наше громадянство", - відзначив Путін.

За його словами, витрати у зв'язку з наданням громадянства РФ жителям Донбасу можуть досягти 100 млрд рублів. Але це цифра не за рік, а за кілька наступних років.

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