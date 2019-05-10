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США вперше затримали судно КНДР через порушення санкційного режиму

П'ятниця, 10 травня 2019, 00:08

Сполучені Штати Америки вперше затримали північнокорейське судно у межах санкційного режиму проти Пхеньяна.

Про це повідомляється на сайті Департаменту юстиції США.

Йдеться про затримання 17-тонного суховантажного судна "Вайс Онест".

"Це судно використовували для незаконного транспортування вугілля з Північної Кореї та імпорту до країни важкого машинного обладнання. 

Платежі за технічне обслуговування, обладнання та ремонт "Вайс Онест" були зроблені в доларах через невідомі банки США. Такі дії порушують законодавство США та резолюції Ради Безпеки ООН", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Департамент юстиції США подав позов щодо цивільної конфіскації судна. Його розглядатиме федеральний суд Мангеттена.

"Північна Корея і компанії, які допомагають їй ухилятися від санкцій США і ООН, повинні знати, що ми будемо використовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні - включаючи дії цивільної конфіскації, такі, як ця, або кримінальні звинувачення - для виконання режиму санкцій, введених США та глобальною спільнотою", - заявив помічник генпрокурора США з питань нацбезпеки Джон Демерс.

Міжнародні санкції проти КНДР ввели через ядерну програму країни. 

Нагадаємо:

  • За даними військових Південної Кореї, КНДР у четвер випустила невідомі снаряди з району, де розташована одна з ракетних баз країни.
  • 4 травня Сеул повідомив, що КНДР випустила кілька ракет малої дальності у напрямку Японського моря

Теми: СШАКНДРсанкції
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