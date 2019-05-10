США впервые задержали судно КНДР за нарушение санкционного режима

Соединенные Штаты Америки впервые задержали северокорейское судно в пределах санкционного режима против Пхеньяна.

Об этом сообщается на сайте Департамента юстиции США.

Речь идет о задержании 17-тонного сухогруза "Вайс Онест".

"Это судно использовали для незаконной транспортировки угля из Северной Кореи и импорта в страну тяжелого машинного оборудования.

Платежи за техническое обслуживание, оборудование и ремонт "Вайс Онести" были сделаны в долларах в неизвестных банках США. Такие действия нарушают законодательство США и резолюции Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Департамент юстиции США подал иск о гражданской конфискации судна. Его будет рассматривать федеральный суд Манхэттена.

"Северная Корея и компании, которые помогают ей уклоняться от санкций США и ООН, должны знать, что мы будем использовать все инструменты, которые есть в нашем распоряжении - включая действия гражданской конфискации, такие, как эта, или уголовные обвинения - для выполнения режима санкций, введенных США и глобальным сообществом", - заявил помощник генпрокурора США по вопросам нацбезопасности Джон Демерс.

Международные санкции против КНДР ввели из-за ядерной программы страны.

Напомним: