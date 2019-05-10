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Туск скликає екстрений саміт ЄС після виборів до Європарламенту

П'ятниця, 10 травня 2019, 01:47

Голова Європейської ради Дональд Туск анонсував на 28 травня екстрений саміт Євросоюзу, щоб після виборів до Європарламенту обрати нових керівників головних інституцій ЄС.

Про це він повідомив у Twitter.

"Я скликаю екстрений саміт ЄС на 28 травня, щоб розпочати процес призначення наступних лідерів інституцій ЄС. Це повинно відбутися швидко, ефективно і відповідати нашим угодам", - написав він.

За словами Туска, якщо консенсусу досягти буде важко, він ставитиме питання про призначення нових лідерів ЄС і в червні.

Нагадаємо:

  • Вибори до Європарламенту відбудуться в країнах ЄС з 23 до 26 травня, на них оберуть 751 депутата.
  • Британія візьме участь у виборах в Європарламент попри Brexit

Українська правда
Теми: ЄСЄвропарламент
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