Туск скликає екстрений саміт ЄС після виборів до Європарламенту

Голова Європейської ради Дональд Туск анонсував на 28 травня екстрений саміт Євросоюзу, щоб після виборів до Європарламенту обрати нових керівників головних інституцій ЄС.

Про це він повідомив у Twitter.

"Я скликаю екстрений саміт ЄС на 28 травня, щоб розпочати процес призначення наступних лідерів інституцій ЄС. Це повинно відбутися швидко, ефективно і відповідати нашим угодам", - написав він.

I call a special #EUCO on 28 May to start the process to nominate the next leaders of the EU institutions. This should be swift, effective and in accordance with our Treaties. If consensus proves difficult, I will not shy away from putting these decisions to a vote in June.