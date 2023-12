Туск созывает экстренный саммит ЕС после выборов в Европарламент

Глава Европейского совета Дональд Туск анонсировал на 28 мая экстренный саммит Евросоюза, чтобы после выборов в Европарламент выбрать новых руководителей главных институтов ЕС.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Я созываю экстренный саммит ЕС на 28 мая, чтобы начать процесс назначения следующих лидеров институтов ЕС. Это должно произойти быстро, эффективно и соответствовать нашим соглашениям", - написал он.

I call a special #EUCO on 28 May to start the process to nominate the next leaders of the EU institutions. This should be swift, effective and in accordance with our Treaties. If consensus proves difficult, I will not shy away from putting these decisions to a vote in June.