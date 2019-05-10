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Туск созывает экстренный саммит ЕС после выборов в Европарламент

Пятница, 10 мая 2019, 01:47

Глава Европейского совета Дональд Туск анонсировал на 28 мая экстренный саммит Евросоюза, чтобы после выборов в Европарламент выбрать новых руководителей главных институтов ЕС.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Я созываю экстренный саммит ЕС на 28 мая, чтобы начать процесс назначения следующих лидеров институтов ЕС. Это должно произойти быстро, эффективно и соответствовать нашим соглашениям", - написал он.

По словам Туска, если консенсуса достичь будет трудно, он будет ставить вопрос о назначении новых лидеров ЕС и в июне.

Напомним:

  • Выборы в Европарламент состоятся в странах ЕС с 23 до 26 мая, на них выберут 751 депутата.
  • Великобритания примет участие в выборах в Европарламент несмотря на Brexit.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСЕвропарламент
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