Трамп визначився, кого хоче призначити головою Пентагону

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П'ятниця, 10 травня 2019, 03:41

Президент США Дональд Трамп планує запропонувати для затвердження міністром оборони кандидатуру Патріка Шенахана, який з 1 січня виконує обов'язки голови Пентагону після відставки Джеймса Меттіса.

Про це у Twitter повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

За її словами, вибір президента зумовлений видатною службою Шенахана та продемонстрованими здібностями лідера.

Сандерс розповіла, що Шенахан працював на високопоставлених посадах, включно з посадою заступника міністра оборони, віце-президента з поставок та операцій компанії "Боїнг".

Прес-секретар Білого дому зазначила, що він має магістерський ступінь з інженерії та магістерський ступінь з бізнес-адміністрування в Массачусетському інституті технологій.

"В.о. міністра оборони Шенахан за останні місяці довів, що він більш ніж здатен очолити міністерство оборони, і він надалі чудово впорається зі своїми обов'язками", - додала вона.

Призначення Шенахана потребуватиме затвердження Сенатом.

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Теми: Трамп США


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