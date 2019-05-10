Трамп визначився, кого хоче призначити головою Пентагону

Президент США Дональд Трамп планує запропонувати для затвердження міністром оборони кандидатуру Патріка Шенахана, який з 1 січня виконує обов'язки голови Пентагону після відставки Джеймса Меттіса.

Про це у Twitter повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

За її словами, вибір президента зумовлений видатною службою Шенахана та продемонстрованими здібностями лідера.

Сандерс розповіла, що Шенахан працював на високопоставлених посадах, включно з посадою заступника міністра оборони, віце-президента з поставок та операцій компанії "Боїнг".

Прес-секретар Білого дому зазначила, що він має магістерський ступінь з інженерії та магістерський ступінь з бізнес-адміністрування в Массачусетському інституті технологій.

"В.о. міністра оборони Шенахан за останні місяці довів, що він більш ніж здатен очолити міністерство оборони, і він надалі чудово впорається зі своїми обов'язками", - додала вона.

Призначення Шенахана потребуватиме затвердження Сенатом.