Трамп определился, кого хочет назначить главой Пентагона

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Пятница, 10 мая 2019, 03:41

Президент США Дональд Трамп планирует предложить для утверждения министром обороны кандидатуру Патрика Шэнахана, который с 1 января исполняет обязанности главы Пентагона после отставки Джеймса Мэттиса.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, выбор президента обусловлен выдающейся службой Шэнахана и продемонстрированными способностями лидера.

Сандерс рассказала, что Шэнахан работал на высокопоставленных должностях, включая должности заместителя министра обороны, вице-президента по поставкам и операций компании "Боинг".

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что он имеет магистерскую степень по инженерии и магистерскую степень по бизнес-администрированию в Массачусетском институте технологий.

"И.о. министра обороны Шэнахан за последние месяцы доказал, что он более чем способен возглавить министерство обороны, и он в дальнейшем будет прекрасно справлятся со своими обязанностями", - добавила она.

Назначение Шэнахана потребует утверждения Сенатом.

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Темы: Трамп США


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