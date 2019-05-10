45% американців підтримують ідею імпічменту Трампу - опитування

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П'ятниця, 10 травня 2019, 06:38

Кількість американців, які вважають, що Конгрес має оголосити імпічмент для президента Трампа, зросла на 5%. Тепер ідею відсторонення президента від посади розділяють 45% опитаних.

Про це свідчать результати опитування Reuters / Ipsos.

Водночас 42% респондентів вважають, що Трампа не варто відстороняти від посади, 13% - утримались від однозначної відповіді.

"Опитування громадської думки, проведене в понеділок, не дало зрозуміти, чого дійсно хочуть американці: припинення розслідувань стосовно Трампа чи переходу до процедури оголошення імпічменту", - пише Reuters.

Зазначається, що 32% опитаних погодились з тим, що дії Конгресу у зв'язку з публікацією звіту Мюллера абсолютно законні. 47% опитаних мають протилежну думку.

При цьому, 39% опитаних підтримують дії Трампа, 55% - не схвалюють його діяльність.

Опитування провели на всій території США, у ньому взяли участь 1006 людей. Рівень похибки - близько 4 процентних пунктів.

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Теми: Трамп США імпічмент


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