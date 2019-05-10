45% американцев поддерживают идею импичмента Трампу - опрос

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Пятница, 10 мая 2019, 06:38

Количество американцев, которые считают, что Конгресс должен объявить импичмент для президента Трампа, выросла на 5%. Теперь идею отстранения президента от должности разделяют 45% опрошенных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters / Ipsos.

В то же время 42% респондентов считают, что Трампа не стоит отстранять от должности, 13% - воздержались от однозначного ответа.

"Опрос общественного мнения, проведенный в понедельник, не дал понять, чего на самом деле хотят американцы: прекращения расследований в отношении Трампа или перехода к процедуре объявления импичмента", - пишет Reuters.

Отмечается, что 32% опрошенных согласились с тем, что действия Конгресса в связи с публикацией отчета Мюллера абсолютно законны. 47% опрошенных имеют противоположное мнение.

При этом, 39% опрошенных поддерживают действия Трампа, 55% - не одобряют его деятельность.

Опрос провели на всей территории США, в нем приняли участие 1006 человек. Уровень погрешности - около 4 процентных пунктов.

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Темы: Трамп США импичмент


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