Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

45% американцев поддерживают идею импичмента Трампу - опрос

Пятница, 10 мая 2019, 06:38
45% американцев поддерживают идею импичмента Трампу - опрос

Количество американцев, которые считают, что Конгресс должен объявить импичмент для президента Трампа, выросла на 5%. Теперь идею отстранения президента от должности разделяют 45% опрошенных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters / Ipsos.

В то же время 42% респондентов считают, что Трампа не стоит отстранять от должности, 13% - воздержались от однозначного ответа.

"Опрос общественного мнения, проведенный в понедельник, не дал понять, чего на самом деле хотят американцы: прекращения расследований в отношении Трампа или перехода к процедуре объявления импичмента", - пишет Reuters.

Отмечается, что 32% опрошенных согласились с тем, что действия Конгресса в связи с публикацией отчета Мюллера абсолютно законны. 47% опрошенных имеют противоположное мнение.

При этом, 39% опрошенных поддерживают действия Трампа, 55% - не одобряют его деятельность.

Опрос провели на всей территории США, в нем приняли участие 1006 человек. Уровень погрешности - около 4 процентных пунктов.

Темы: ТрампСШАимпичмент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Трамп
Суд в США избрал меру пресечения Трампу
Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия
Трамп обещает бороться за пост президента США, даже если его посадят
Последние новости
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: