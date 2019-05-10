В естонському уряді нагадали про територіальні претензії до Росії

Лідер Консервативної народної партії Естонії, міністр внутрішніх справ країни Март Хельме заявив, що РФ досі не повернула Естонії 5,2% її території.

Про це він сказав на прес-конференції, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Естонську громадську телерадіомовну компанію.

"Кремль не хоче ані повертати цю територію, ані давати компенсацію за неї, ані взагалі обговорювати це питання", - підкреслив міністр.

Хельме зауважив, що Естонія готова чекати вирішення територіальної суперечки так само терпляче, як Японія чекає на вирішення питання Курильських островів.

"Естонія чекатиме на вирішення територіального питання в рамках міжнародного права. Воювати з Росією ми не збираємося", - заявив він у відповідь на питання журналістів щодо майбутнього візиту до Естоніі Марін Ле Пен.

Раніше вона заявляла, що український Крим був приєднаний до РФ "добровільно". Офіційний Париж визнає Крим анексованою територією.

Зазначається, що естонський міністр не уточнив, про які саме території йдеться.

Водночас російське агентство "ТАСС" з посиланням на дипломатичне джерело повідомляє, що він міг мати на увазі нині російські місто Івангород і частину Печорського району - зараз це частини Псковської і Ленінградської областей РФ.

"Івангород із околицями і частина Печорського району були визначені у складі Естонії за Тартуським мирним договором у 1920 році, коли радянська Росія визнала Естонію як незалежну державу.

Зараз МЗС РФ заявляє, що Тартуський мирний договір перестав діяти після окупації Естонії Радянським Союзом 1940 року (за офіційною російською версією - "добровільного вступу Естонії до складу СРСР"), коли ці території були відібрані на користь радянської Росії", - пише "Радіо Свобода".