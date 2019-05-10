Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В эстонском правительстве напомнили о территориальных претензиях к РФ

Пятница, 10 мая 2019, 07:41

Лидер Консервативной народной партии Эстонии, министр внутренних дел страны Март Хельме заявил, что РФ до сих пор не вернула Эстонии 5,2% ее территории.

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Эстонскую общественную телерадиовещательную компанию.

"Кремль не хочет ни возвращать эту территорию, ни давать компенсацию за нее, ни вообще обсуждать этот вопрос", - подчеркнул министр.

Хельме заметил, что Эстония готова ждать решения территориального спора так же терпеливо, как Япония ждет решения вопроса Курильских островов.

"Эстония будет ждать решения территориального вопроса в рамках международного права. Воевать с Россией мы не собираемся", - заявил он в ответ на вопрос журналистов относительно предстоящего визита в Эстонию Марин Ле Пен.

Ранее она заявляла, что украинский Крым был присоединен к РФ "добровольно". Официальный Париж признает Крым аннексированной территорией.

Отмечается, что эстонский министр не уточнил, о каких именно территории идет речь.

В то же время российское агентство "ТАСС" со ссылкой на дипломатический источник сообщает, что он мог иметь в виду  российский город Ивангород и часть Печорского района - сейчас это части Псковской и Ленинградской областей РФ.

"Ивангород с окрестностями и часть Печорского района были определены в составе Эстонии за Тартуским мирным договором в 1920 году, когда советская Россия признала Эстонию как независимое государство.

Сейчас МИД РФ заявляет, что Тартуский мирный договор перестал действовать после оккупации Эстонии Советским Союзом 1940 года (по официальной российской версии - "добровольного вступления Эстонии в состав СССР"), когда эти территории были отобраны в пользу советской России", - пишет "Радио Свобода".

Темы: ЭстонияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Эстония
Глава разведки Эстонии: Украина близка к большому успеху на фронте
Премьер Эстонии о решении НАТО: Это столько, сколько мы сейчас можем предложить Украине
Украине будет трудно получить приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе - глава Минобороны Эстонии
Последние новости
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: