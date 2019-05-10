В эстонском правительстве напомнили о территориальных претензиях к РФ

Лидер Консервативной народной партии Эстонии, министр внутренних дел страны Март Хельме заявил, что РФ до сих пор не вернула Эстонии 5,2% ее территории.

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Эстонскую общественную телерадиовещательную компанию.

"Кремль не хочет ни возвращать эту территорию, ни давать компенсацию за нее, ни вообще обсуждать этот вопрос", - подчеркнул министр.

Хельме заметил, что Эстония готова ждать решения территориального спора так же терпеливо, как Япония ждет решения вопроса Курильских островов.

"Эстония будет ждать решения территориального вопроса в рамках международного права. Воевать с Россией мы не собираемся", - заявил он в ответ на вопрос журналистов относительно предстоящего визита в Эстонию Марин Ле Пен.

Ранее она заявляла, что украинский Крым был присоединен к РФ "добровольно". Официальный Париж признает Крым аннексированной территорией.

Отмечается, что эстонский министр не уточнил, о каких именно территории идет речь.

В то же время российское агентство "ТАСС" со ссылкой на дипломатический источник сообщает, что он мог иметь в виду российский город Ивангород и часть Печорского района - сейчас это части Псковской и Ленинградской областей РФ.

"Ивангород с окрестностями и часть Печорского района были определены в составе Эстонии за Тартуским мирным договором в 1920 году, когда советская Россия признала Эстонию как независимое государство.

Сейчас МИД РФ заявляет, что Тартуский мирный договор перестал действовать после оккупации Эстонии Советским Союзом 1940 года (по официальной российской версии - "добровольного вступления Эстонии в состав СССР"), когда эти территории были отобраны в пользу советской России", - пишет "Радио Свобода".