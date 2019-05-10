Синоптик пообіцяла киянам ще більше дощів

Дощова погода у Києві найближчим часом триватиме.

Про це пише у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Тут народ цікавиться, коли припиняться дощі. Ніколи. Поки що. Припинення - буде, прояснення - так. Але дощі нікуди не підуть", - каже вона.

За словами Діденко, наразі не прогнозується стійкого і потужного антициклону, який би припинив "все оце мокре неподобство".

Водночас вона заспокоює, що суха погода обов’язково прийде, треба лише зачекати.

"Якщо в одному місці ллє і переливає, то обов’язково прийде час, коли сушитиме і пересушуватиме", - підбадьорює синоптик.

"Поки що - парасолі працюють, бретельки – відпочивають", - додає вона.