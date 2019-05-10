Синоптик пообещала киевлянам еще больше дождей

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Пятница, 10 мая 2019, 08:16

Дождливая погода в Киеве в ближайшее время продолжится.

Об этом пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Здесь народ интересуется, когда прекратятся дожди. Никогда. Пока что. Прекращение - будет, прояснение - да. Но дожди никуда не уйдут", - говорит она.

По словам Диденко, пока не прогнозируется устойчивого и мощного антициклона, который бы прекратил "все это мокрое безобразие".

В то же время она успокаивает, что сухая погода обязательно придет, надо только подождать.

"Если в одном месте льет и переливает, то обязательно придет время, когда будет сушить и пересушивать", - подбадривает синоптик.

"А пока - зонты работают, бретельки - отдыхают", - добавляет она.

Украинская правда

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Темы: погода


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