У Харкові зібрала голоси петиція про часткове скасування декомунізації

На сайті Харківської міськради зібрала необхідну кількість голосів електронна петиція про повернення в назву проспекту і станції метро імені маршала Жукова.

Про це свідчить інформація на веб-сторінці.

Станом на ранок п’ятниці за пропозицію проголосували 5400 людей при необхідних 5 тисячах. Тепер ініціативу має розглянути міська рада.

"Не треба лукавити, прикрашаючи історію. Потрібно чесно дивитися правді в очі - Харків звільнила радянська армія під командуванням маршала Жукова", - пише автор петиції у своєму коментарі до неї.

Він звертає увагу, що нинішня назва проспекту і станції – ім. генерал-майора Петра Григоренка – не виправдана, адже останній "пов'язаний з Харковом тільки місцем навчання протягом двох років".

"Вимагаємо від міської ради і мера міста повернути пам'ять про маршала Жукова в місто - станція метро і проспект імені Жукова повинні існувати в Харкові!" - закликає ініціатор.

На підтримку петиції вже виступив мер Харкова Геннадій Кернес. Він пообіцяв "зробити все залежне від міської влади, щоб втілити запропоноване в життя".

Міський голова зауважив, що і Григоренко, і Жуков гідні увічнення, але останній має перевагу.

"Запитайте тих небагатьох ветеранів - кого вони називали маршалом Перемоги? І, звичайно ж, його заслуги в розгромі фашизму - переоцінити неможливо", - написав він у Facebook, щойно петиція була зареєстрована.

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