В Харькове собрала голоса петиция о частичной отмене декоммунизации
На сайте Харьковского горсовета собрала необходимое количество голосов электронная петиция о возвращении в название проспекта и станции метро имени маршала Жукова.
Об этом свидетельствует информация на веб-странице.
По состоянию на утро пятницы за предложение проголосовали 5400 человек при необходимых 5 тысячах. Теперь инициативу должен рассмотреть городской совет.
"Не нужно лукавить, приукрашивая историю. Нужно честно смотреть правде в глаза – Харьков освободила советская армия под командованием маршала Жукова", - пишет автор петиции в своем комментарии к ней.
Он обращает внимание, что нынешнее название проспекта и станции - им. генерал-майора Петра Григоренко - не оправдано, ведь последний "связан с Харьковом только местом учебы в течение двух лет".
"Требуем от городского совета и мэра города вернуть память о маршале Жукове в город - станция метро и проспект имени Жукова должны существовать в Харькове" - призывает инициатор.
В поддержку петиции уже выступил мэр Харькова Геннадий Кернес. Он пообещал сделать "все зависящее от городских властей, чтобы воплотить предложенное в жизнь".
Городской председатель отметил, что и Григоренко, и Жуков достойны увековечения, но последний имеет преимущество.
"Спросите тех немногих ветеранов - кого они называли маршалом Победы? И, конечно же, его заслуги в разгроме фашизма - переоценить невозможно", - написал он в Facebook, как только петиция была зарегистрирована.
Напомним:
- Харьков переименовал проспект имени Жукова на Григоренко еще в 2016 году в рамках всеукраинской декоммунизации.