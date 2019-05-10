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В Харькове собрала голоса петиция о частичной отмене декоммунизации

Пятница, 10 мая 2019, 09:09
В Харькове собрала голоса петиция о частичной отмене декоммунизации

На сайте Харьковского горсовета собрала необходимое количество голосов электронная петиция о возвращении в название проспекта и станции метро имени маршала Жукова.

Об этом свидетельствует информация на веб-странице.

По состоянию на утро пятницы за предложение проголосовали 5400 человек при необходимых 5 тысячах. Теперь инициативу должен рассмотреть городской совет.

"Не нужно лукавить, приукрашивая историю. Нужно честно смотреть правде в глаза – Харьков освободила советская армия под командованием маршала Жукова", - пишет автор петиции в своем комментарии к ней.

Он обращает внимание, что нынешнее название проспекта и станции - им. генерал-майора Петра Григоренко - не оправдано, ведь последний "связан с Харьковом только местом учебы в течение двух лет".

"Требуем от городского совета и мэра города вернуть память о маршале Жукове в город - станция метро и проспект имени Жукова должны существовать в Харькове" - призывает инициатор.

В поддержку петиции уже выступил мэр Харькова Геннадий Кернес. Он пообещал сделать "все зависящее от городских властей, чтобы воплотить предложенное в жизнь".

Городской председатель отметил, что и Григоренко, и Жуков достойны увековечения, но последний имеет преимущество.

"Спросите тех немногих ветеранов - кого они называли маршалом Победы? И, конечно же, его заслуги в разгроме фашизма - переоценить невозможно", - написал он в Facebook, как только петиция была зарегистрирована.

Напомним:

  • Харьков переименовал проспект имени Жукова на Григоренко еще в 2016 году в рамках всеукраинской декоммунизации.

Украинская правда

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Темы: Харьковпетициядекоммунизация
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