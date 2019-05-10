Поліція Криму викрила схему вербування українців для перевезення нелегалів

Слідчі поліції Криму спільно з іншими правоохоронцями викрили злочину організацію з вербування та незаконного переміщення українців через державний кордон.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Встановлено, що злочинна група займається вербуванням українських громадян для перевезення нелегальних мігрантів з країн Південно-Західної Азії до країн Західної Європи через акваторію Середземного моря.

"Зловмисники нелегально переміщували завербованих українських громадян через державний кордон, зокрема - і через закриті пункти пропуску на тимчасово окупованій території автономії до Республіки Туреччина", - розповідають у поліції.

За словами правоохоронців, під час вербування українцям повідомляли про необхідність перевезення морським шляхом мігрантів, приховуючи той факт, що ця діяльність протизаконна.

"У результаті завербовані громадяни України в більшості випадків затримувалися правоохоронними органами Греції та Італії. На даний час в країнах Західної Європи відбувають покарання близько 250 громадян України", - йдеться в повідомленні.

У поліції розповіли, що 9 травня правоохоронці провели перший етап реалізації з викриття злочинної організації вербувальників.

"У результаті проведення цих заходів викритті організатор процесу вербування і переміщення громадян через державний кордон, а також його пособники", - зазначають у відомстві.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтями 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) та 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ. Зловмисникам загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.