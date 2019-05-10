Полиция Крыма раскрыла схему вербовки украинцев для перевозки нелегалов

Следователи полиции Крыма совместно с другими правоохранителями разоблачили преступную организацию по вербовке и незаконному перемещению украинцев через госграницу.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Установлено, что преступная группа занимается вербовкой украинских граждан для перевозки нелегальных мигрантов из стран Юго-Западной Азии в страны Западной Европы через акваторию Средиземного моря.

"Злоумышленники нелегально перемещали завербованных украинских граждан через государственную границу, в частности - и через закрытые пункты пропуска на временно оккупированной территории автономии в Республику Турция", - рассказывают в полиции.

По словам правоохранителей, во время вербовки украинцам сообщали о необходимости перевозки морским путем мигрантов, утаивая тот факт, что эта деятельность противозаконна.

"В результате завербованные граждане Украины в большинстве случаев задерживались правоохранительными органами Греции и Италии. В настоящее время в странах Западной Европы отбывают наказание около 250 граждан Украины", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что 9 мая правоохранители провели первый этап реализации по разоблачению преступной организации вербовщиков.

"В результате проведения этих мероприятий разоблачены организатор процесса вербовки и перемещения граждан через государственную границу, а также его пособники", - отмечают в ведомстве.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по статьям 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) и 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.