Синоптики розповіли, коли припиняться дощі і потеплішає

В Україні у п'ятницю, 10 травня, тепло, проте інколи дощитиме.

Про це із посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Укрінформ".

"10 травня хмарно з проясненнями. Невеликі, місцями помірні дощі, подекуди грози, лише в більшості південних областей, а вночі і на сході країни без істотних опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вдень 14-19°; на високогір'ї Карпат протягом доби 2-7° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві в п’ятницю хмарно з проясненнями. Вдень невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура 16-18°. По області хмарно з проясненнями. Вдень невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура 14-19°.

11-12 травня в Україні мінлива хмарність. Вдень в Україні (11 травня в Карпатському регіоні і на півдні країни також вночі) короткочасні дощі, місцями грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°.

У Києві та області 11-12 травня мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 18-20°.

13 травня в Україні, 14 травня лише у західних областях короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 7-13°, вдень 18-24°, 14 травня на заході країни 13-19°.

У Києві та області 13 травня короткочасні дощі, місцями грози, 14 травня без опадів. Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°.