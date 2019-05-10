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Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди и потеплеет

Пятница, 10 мая 2019, 10:27
Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди и потеплеет

В Украине в пятницу, 10 мая, тепло, однако местами дождливо.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Укринформ".

"10 мая облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные дожди, местами грозы, только в большинстве южных областей, а ночью и на востоке страны без существенных осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура днем ​​14-19°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 2-7° тепла ", - отмечается в сообщении.

В Киеве в пятницу переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура 16-18°. По области облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура 14-19°.

11-12 мая в Украине переменная облачность. Днем в Украине (11 мая в Карпатском регионе и на юге страны также ночью) кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, днем ​​16-21°.

В Киеве и области 11-12 мая переменная облачность. Ночью без осадков, днем ​​кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 10°, днем ​​18-20°.

13 мая в Украине, 14 мая только в западных областях кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 7-13°, днем ​​18-24°, 14 мая на западе страны 13-19°.

В Киеве и области 13 мая кратковременные дожди, местами грозы, 14 мая без осадков. Температура ночью 7-12°, днем ​​18-23°.

Темы: погода
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