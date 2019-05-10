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До України повернули більше $3 мільйонів банди Януковича – Мін’юст

П'ятниця, 10 травня 2019, 10:38
До України повернули більше $3 мільйонів банди Януковича – Мін’юст

Виконавча служба Міністерства юстиції стягнула на користь України з кіпрських компаній, які пов’язані з Віктором Януковичем та колишніми високопосадовцями, 55 млн гривень та 1 млн доларів.

Про це повідомила заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко, передає прес-служба відомства.

"Повернення коштів на користь держави України відбулось при виконанні вироку суду про застосування спецконфіскації з примусовим вилученням у власність держави грошових коштів компаній EROSARIA LTD та Aldoza Investments Limited, які містились на рахунках у АБ "Укргазбанк", - зазначила Глущенко.

Вона уточнила, що 7 травня за даними справами на депозитний рахунок Державної виконавчої служби України надійшли грошові кошти за обома провадженнями у сумі 55 342 762,37 гривень та 1 010 072,39 доларів США.

Українська правда
Теми: Януковичгроші
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