В Украину вернули более $3 миллионов банды Януковича – Минюст

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Пятница, 10 мая 2019, 10:38

Исполнительная служба Министерства юстиции взыскала в пользу Украины с кипрских компаний, связанных с Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами, 55 млн гривень и 1 млн долларов.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, передает пресс-служба ведомства.

"Возврат средств в пользу государства Украина состоялся при исполнении приговора суда о применении спецконфискации с принудительным изъятием в собственность государства денежных средств компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, которые содержались на счетах в АБ "Укргазбанк", - отметила Глущенко.

Она уточнила, что 7 мая по данным делам на депозитный счет Государственной исполнительной службы Украины поступили денежные средства по обоим производствами в сумме 55 342 762,37 гривень и 1010 072,39 долларов США.

Украинская правда

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Темы: Янукович деньги


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