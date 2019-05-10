Дніпропетровщині представили нового прокурора
Генеральний прокурор Юрій Луценко представив нового прокурора Дніпропетровської області Романа Токаря.
Відео представлення у п’ятницю публікує youtube-канал ГПУ.
Як повідомляє у Facebook речниця генпрокурора Лариса Сарган, нового очільника прокуратури голова ГПУ представив на оперативній нараді прокурорів областей.
За її словами, попередній прокурор - Віктор Матвійчук - обраний членом Вищої ради правосуддя.
Нагадаємо:
- Раніше Токар обіймав посаду заступника прокурора області.
- У своїй декларації за 2018 рік він вказав квартиру у Дніпрі, будинок в області, земельну ділянку та автомобіль Toyota 2011 року випуску. Дружина Токаря має три земельні ділянки. За рік на посаді заступника прокурора - начальника слідчого управління Токар заробив 622 тисячі гривень.
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