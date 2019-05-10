Дніпропетровщині представили нового прокурора

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П'ятниця, 10 травня 2019, 11:48

Генеральний прокурор Юрій Луценко представив нового прокурора Дніпропетровської області Романа Токаря.

Відео представлення у п’ятницю публікує youtube-канал ГПУ.

Як повідомляє у Facebook речниця генпрокурора Лариса Сарган, нового очільника прокуратури голова ГПУ представив на оперативній нараді прокурорів областей.

 

За її словами, попередній прокурор - Віктор Матвійчук - обраний членом Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо:

  • Раніше Токар обіймав посаду заступника прокурора області.
  • У своїй декларації за 2018 рік він вказав квартиру у Дніпрі, будинок в області, земельну ділянку та автомобіль Toyota 2011 року випуску. Дружина Токаря має три земельні ділянки. За рік на посаді заступника прокурора - начальника слідчого управління Токар заробив 622 тисячі гривень.

Українська правда

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Теми: прокуратура Дніпропетровська область


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