Дніпропетровщині представили нового прокурора

За її словами, попередній прокурор - Віктор Матвійчук - обраний членом Вищої ради правосуддя.

Як повідомляє у Facebook речниця генпрокурора Лариса Сарган, нового очільника прокуратури голова ГПУ представив на оперативній нараді прокурорів областей.

Українська правда

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