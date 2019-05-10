Днепропетровщине представили нового прокурора

По ее словам, предыдущий прокурор - Виктор Матвийчук - избран членом Высшего совета правосудия.

Как сообщает в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, нового руководителя прокуратуры глава ГПУ представил на оперативном совещании прокуроров областей.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"