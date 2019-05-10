Днепропетровщине представили нового прокурора

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Пятница, 10 мая 2019, 11:48

Генеральный прокурор Юрий Луценко представил нового прокурора Днепропетровской области Романа Токаря.

Видео представления в пятницу публикует youtube-канал ГПУ.

Как сообщает в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, нового руководителя прокуратуры глава ГПУ представил на оперативном совещании прокуроров областей.

 

По ее словам, предыдущий прокурор - Виктор Матвийчук - избран членом Высшего совета правосудия.

Напомним:

  • Ранее Токарь занимал должность зампрокурора области.
  • В своей декларации за 2018 он указал квартиру в Днепре, дом в области, земельный участок и автомобиль Toyota 2011 года выпуска. Жена Токаря владеет тремя земучастками. За год на должности заместителя прокурора - начальника следственного управления Токарь заработал 622 тысячи гривень.

Украинская правда

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Темы: прокуратура Днепропетровская область


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