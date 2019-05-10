Суд визнав незаконними виступи представника Порошенка в Раді, винний Парубій
Суд визнав протиправними дії спікера Верховної Ради Андрія Парубія щодо надання на засіданнях погоджувальної ради слова для виступу представнику президента Ірині Луценко.
Про це йдеться в рішенні Окружного адміністративного суду Києва.
Відповідну ухвалу суд виніс за позовом нардепа від "Батьківщини" Сергія Власенка. Йдеться про засідання погоджувальної ради депутатських фракцій і груп, які проходили у період з 5 лютого 2018 до 8 квітня 2019 року.
Як пояснили у суді, мотивом для ухвалення рішення стало те, що відповідно до закону про регламент Верховної Ради "не передбачено надання на засіданнях погоджувальної ради слова для виступу представнику президента України".
Нагадаємо:
- Представник президента у парламенті Ірина Луценко регулярно виступає на засіданнях погоджувальної ради керівників фракцій і груп, популяризуючи законодавчі ініціативи Петра Порошенка.
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