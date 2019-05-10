Суд визнав незаконними виступи представника Порошенка в Раді, винний Парубій

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П'ятниця, 10 травня 2019, 13:40

Суд визнав протиправними дії спікера Верховної Ради Андрія Парубія щодо надання на засіданнях погоджувальної ради слова для виступу представнику президента Ірині Луценко.

Про це йдеться в рішенні Окружного адміністративного суду Києва.

Відповідну ухвалу суд виніс за позовом нардепа від "Батьківщини" Сергія Власенка. Йдеться про засідання погоджувальної ради депутатських фракцій і груп, які проходили у період з 5 лютого 2018 до 8 квітня 2019 року.

Як пояснили у суді, мотивом для ухвалення рішення стало те, що відповідно до закону про регламент Верховної Ради "не передбачено надання на засіданнях погоджувальної ради слова для виступу представнику президента України". 

Нагадаємо:

  • Представник президента у парламенті Ірина Луценко регулярно виступає на засіданнях погоджувальної ради керівників фракцій і груп, популяризуючи законодавчі ініціативи Петра Порошенка.

Українська правда

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Теми: Луценко Порошенко суд Верховна Рада Парубій


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