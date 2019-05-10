Суд признал незаконными выступления представителя Порошенко в Раде, виноват Парубий

Суд признал противоправными действия спикера Верховной Рады Андрей Парубия по предоставлению на заседаниях согласительного совета слова для выступления представителю президента Ирине Луценко.

Об этом говорится в решении Окружного административного суда Киева.

Соответствующее постановление суд вынес по иску нардепа от "Батькивщины" Сергея Власенко. Речь идет о заседаниях согласительного совета депутатских фракций и групп, которые проходили в период с 5 февраля 2018 по 8 апреля 2019 года.

Как пояснили в суде, мотивом для принятия соответствующего решения стало то, что согласно закону о регламенте Верховной Рады "не предусмотрено предоставление на заседаниях согласительного совета слова для выступления представителю президента Украины".

Напомним: