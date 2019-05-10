Суд признал незаконными выступления представителя Порошенко в Раде, виноват Парубий
Пятница, 10 мая 2019, 13:40
Суд признал противоправными действия спикера Верховной Рады Андрей Парубия по предоставлению на заседаниях согласительного совета слова для выступления представителю президента Ирине Луценко.
Об этом говорится в решении Окружного административного суда Киева.
Соответствующее постановление суд вынес по иску нардепа от "Батькивщины" Сергея Власенко. Речь идет о заседаниях согласительного совета депутатских фракций и групп, которые проходили в период с 5 февраля 2018 по 8 апреля 2019 года.
Как пояснили в суде, мотивом для принятия соответствующего решения стало то, что согласно закону о регламенте Верховной Рады "не предусмотрено предоставление на заседаниях согласительного совета слова для выступления представителю президента Украины".
Напомним:
- Представитель президента в парламенте Ирина Луценко регулярно выступает на заседаниях согласительного совета руководителей фракций и групп, популяризируя законодательные инициативы Петра Порошенко.
Украинская правда