Суд признал незаконными выступления представителя Порошенко в Раде, виноват Парубий

14398 просмотров
Пятница, 10 мая 2019, 13:40

Суд признал противоправными действия спикера Верховной Рады Андрей Парубия по предоставлению на заседаниях согласительного совета слова для выступления представителю президента Ирине Луценко.

Об этом говорится в решении Окружного административного суда Киева.

Соответствующее постановление суд вынес по иску нардепа от "Батькивщины" Сергея Власенко. Речь идет о заседаниях согласительного совета депутатских фракций и групп, которые проходили в период с 5 февраля 2018 по 8 апреля 2019 года.

Как пояснили в суде, мотивом для принятия соответствующего решения стало то, что согласно закону о регламенте Верховной Рады "не предусмотрено предоставление на заседаниях согласительного совета слова для выступления представителю президента Украины".

Напомним:

  • Представитель президента в парламенте Ирина Луценко регулярно выступает на заседаниях согласительного совета руководителей фракций и групп, популяризируя законодательные инициативы Петра Порошенко.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Луценко Порошенко суд Верховная Рада Парубий


powered by lun.ua
Материалы по теме
ГПУ готовит протокол на Сытника из-за отдыха в охотничьих угодьях – источник 7 мая 2019, 21:16
Луценко дал совет Зеленскому относительно вопроса с роспуском Рады 7 мая 2019, 13:34
Луценко пожаловался на информационные атаки со стороны команды Зеленского 7 мая 2019, 12:26
Все новости
Главные новости
Суд признал незаконными выступления представителя Порошенко в Раде, виноват Парубий
Днепропетровщине представили нового прокурора
В Украину вернули более $3 миллионов банды Януковича – Минюст
45% американцев поддерживают идею импичмента Трампу - опрос
Все новости
Опыт

Один день с машинистом киевского метро

психология

8 советов, которые помогут пережить разрыв

здоровье

Что не так с популярными блогами о здоровье?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів